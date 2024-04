Cânceres de próstata aumentarão devido ao envelhecimento da população, diz estudo

O câncer de próstata, o mais comum entre os homens, representa 15% de todos os cânceres masculinos.

Na maioria dos casos, ele se manifesta após os 50 anos, e sua frequência aumenta consideravelmente à medida que se avança em idade além desse limite.

Muitos países pobres ou em desenvolvimento estão vendo um aumento gradual na expectativa de vida de suas populações, o que deve aumentar consequentemente o número de cânceres de próstata.

E "ao contrário de outros problemas importantes, como câncer de pulmão ou doenças cardiovasculares, não será possível evitar esse aumento de casos por meio de políticas de saúde pública", observam os pesquisadores.

Os fatores de risco do câncer de próstata, como herança genética ou altura elevada, são muito menos evitáveis do que, por exemplo, o tabagismo no caso do câncer de pulmão.

Apenas uma conexão com sobrepeso foi estabelecida, mas não se sabe se há um mecanismo de causa e efeito.