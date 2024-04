Estádio do Getafe é parcialmente fechado por insultos racistas a Marcos Acuña

O jogo da 30ª rodada do campeonato, que o Sevilha venceu por 1 a 0 no estádio do Getafe, foi brevemente interrompido devido à aplicação do protocolo antirracista, após os insultos recebidos por Acuña.

"Aos 68 minutos tive que interromper a partida porque houve insultos racistas ao camisa 19 do time visitante, com palavras como 'Acuña macaco' e 'Acuña vem do macaco", escreveu o árbitro da partida, Javier Iglesias Villanueva, em uma ata oficial do jogo.

Após a partida, o treinador do Sevilha, Quique Sánchez Flores, também afirmou que foi alvo de insultos racistas.

Em sua conta oficial na rede social X, o Sevilha condenou "os insultos racistas e xenófobos sofridos" por Acuña e pela sua comissão técnica.

