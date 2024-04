Ex-presidente da Federação Espanhola foi detido brevemente ao retornar à Espanha

"Meu dinheiro é produto do meu trabalho e das minhas economias", garantiu o ex-dirigente a La Sexta.

Rubiales esteve no comando da RFEF desde 2018 até sua renúncia no ano passado após o caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso na final da Copa do Mundo feminina na Austrália.

Na semana passada, o Ministério Público pediu 2 anos e meio de prisão para ele por este caso, pelo qual será julgado em data ainda a indefinida.

O Ministério Público acusa Rubiales de um crime de agressão sexual, pelo beijo em si, e outro de coação, por ter pressionado a atleta a "justificar e aprovar o beijo que recebeu contra a sua vontade", segundo nota do Ministério Fiscal, à qual a AFP teve acesso.

