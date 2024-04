Funcionários públicos protestam na Argentina contra demissões em massa

Na semana passada, Milei havia dito que o "plano era chegar ao déficit zero em 2024" e que estava "convencido a levar adiante um ajuste fiscal, que tem muito de motosserra e muito de liquidificador".

Milei usa esses dois termos para se referir aos cortes orçamentários, por um lado, e à liquidação dos gastos por outro, para conter uma inflação que beira os 280% ao ano, com uma queda vertiginosa do poder aquisitivo e do consumo.

A meta presidencial de déficit zero supera inclusive as exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina tem uma dívida de US$ 44 bilhões (R$ 223 bilhões, na cotação atual).

