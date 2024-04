Gangues armadas atacam Biblioteca Nacional do Haiti

Henry anunciou em 11 de março que renunciaria e cederia o poder a um conselho presidencial de transição, composto por representantes de partidos políticos, da sociedade civil, do setor privado e comunidades religiosas.

Três semanas depois, o país ainda espera a nomeação desse conselho de nove membros, atrasada por discordâncias internas e incertezas legais sobre o governo que deixa o poder.

"O problema (...) é que passamos dois anos e meio com Ariel Henry, que não fez nada, e agora em duas semanas querem que façamos muitas coisas", afirmou o ex-ministro Leslie Voltaire, representante do partido de centro-esquerda Fanmi Lavalas no conselho, em entrevista à AFP.

"Havia um líder (Henry) que não tinha vontade política para combater a insegurança, a miséria do povo (...) e que deixou a situação apodrecer", declarou sobre a deterioração das condições de vida no Haiti.

Voltaire também culpou a Comunidade do Caribe (Caricom), que supervisionou as negociações haitianas, de ter se precipitado ao exigir os nove nomes do conselho - sete eleitores e dois observadores - antes de um acordo político entre eles.

"A casa começou pelo telhado", criticou o ex-ministro, que anunciou, no entanto, o levantamento do decreto para a entrada em vigor do conselho no mais tardar na quinta-feira.