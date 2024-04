Governo do México confirma dez mortos em confrontos no sul

López Obrador informou que também havia 13 detidos, entre eles cidadãos da Guatemala, por se tratar de uma área fronteiriça. Várias armas de grosso calibre também foram apreendidas.

Os fatos ocorreram no fim de semana, em dias distintos, no município de La Concordia, depois que supostos pistoleiros de um grupo criminoso invadiram a fazenda de uma gangue rival, o que desencadeou um primeiro confronto que deixou cinco mortos, detalhou.

"No dia seguinte chegaram reforços (do grupo criminoso) e houve um confronto com a Guarda Nacional" com mais cinco mortos, acrescentou o presidente.

O confronto com a Guarda Nacional militarizada ocorreu perto de uma represa. Segundo uma denúncia do centro Fray Bartolomé, entre as vítimas havia pessoas que aguardavam um transporte fluvial.

Mas quando questionado, López Obrador garantiu que as dez vítimas estavam armadas.

Segundo a ONG, uma das mais reconhecidas de Chiapas com 35 anos de atuação, também houve feridos, mas o presidente não deu mais detalhes sobre o assunto.