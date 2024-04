Guerra continua na RDC 30 anos depois do genocídio em Ruanda

Guerras e conflitos ocorrem desde 1996, com o M23 - de maioria tutsi - no controle de grandes áreas em Kivu do Norte, incluindo os arredores de Goma, com o apoio do Exército ruandês.

Os rebeldes afirmam defender a população tutsi do Congo.

Rachel se lembra de correr para casa quando criança quando os tiros na cidade interromperam suas brincadeiras com os vizinhos.

A situação começou a se agravar, embora considere que a sua adolescência foi "normal", antes de acrescentar: "À medida que cresce, você se pergunta por que tudo isso aconteceu".

As cenas que testemunhou há 30 anos em Goma estão de volta com o conflito do M23 que obrigou 1,5 milhão de pessoas a emigrar das suas casas.

No leste da RDC "é difícil sair do passado", diz o seu pai.