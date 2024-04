IA ressuscita políticos em campanha eleitoral na Índia

O uso de figuras "muito carismáticas" é uma nova forma de conquistar audiências, declarou à AFP Senthil Nayagam, fundador da sociedade Muonium, responsável pela mídia criada digitalmente que ressuscitou Karunanidhi.

Com a ampliação da internet nas áreas rurais, onde vive mais da metade dos 800 milhões de usuários do país, as mensagens políticas passam a ser difundidas de forma mais eficaz e barata do que com comícios tradicionais, diz Nayagam.

"É difícil atrair multidões", afirma ele.

Mas a tecnologia pode ser utilizada para desinformar, o que constitui "uma ameaça grave à democracia e às instituições sociais", alertou em novembro o ministro das Comunicações do país, Ashwini Vaishnaw.

Este recurso pode reproduzir tão bem a voz e a imagem de um político que os eleitores mal conseguem distinguir o verdadeiro do falso.

"A IA pode se tornar a ferramenta de desenvolvimento mais importante do século XXI e também pode desempenhar o papel mais importante na destruição do século XXI", declarou o primeiro-ministro Narendra Modi.