Inflação na eurozona segue em queda e pressão sobre o BCE aumenta

Para Andrew Kenningham, economista da consultoria Capital Economics, os cortes devem começar em junho.

Os dados de março, apontou, são "consistentes com a previsão do BCE" de que a inflação geral está muito perto do objetivo de 2% na segunda metade deste ano e que a inflação subjacente cairá constantemente".

Por isso, "esperamos que as autoridades deixem as taxas inalteradas na próxima semana mas comecem a cortá-las em junho".

ahg/zm/jc/aa

© Agence France-Presse