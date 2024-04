Intenções de voto para Mulino, candidato substituto de Martinelli, aumentam no Panamá

Mulino era candidato a vice-presidente de Martinelli, mas o ex-presidente (2009-2014) foi inabilitado após ser condenado a quase onze anos de prisão por lavagem de dinheiro. Após essa decisão judicial se asilou há dois meses na embaixada da Nicarágua, de onde pediu das redes sociais o voto para seu substituto.

Em uma pesquisa anterior da mesma consultoria, em 12 de março, Mulino, que se apresenta pelo partido Realizando Metas (RM, as siglas de Martinelli), obteve 26% das preferências.

Na última sondagem, é seguido nas intenções de voto por outros três opositores: o ex-presidente socialdemocrata Martín Torrijos (2004-2009), com 11,6%; o ex-chanceler Rómulo Roux, com 10,5%; e o advogado Ricardo Lombana, com 10,4%.

jjr/fj/dga/mar/jc/dd

