John Textor será julgado pelo STJD por não apresentar provas de manipulação

O empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não apresentar provas das acusações sobre manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro, informou a corte nesta quarta-feira (3).

O julgamento de Textor foi marcado para o dia 15 de abril por uma comissão disciplinar do STJD.

O dirigente é acusado de violar dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que ordenam colaborar e cumprir as determinações de autoridades do esporte.