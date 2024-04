Justiça de Uganda rejeita recurso contra lei anti-LGBT

O Tribunal Constitucional de Uganda rejeitou nesta quarta-feira (3) um recurso contra uma lei anti-LGBT, aprovada em maio de 2023 no país do leste da África e que provocou indignação da ONU e de organizações de defesa dos direitos humanos por ser uma das mais repressivas do mundo.

O texto, chamado de "lei anti-homossexualidade 2023", estabelece condenações severas para relações com pessoas do mesmo sexo e inclui um dispositivo que penaliza a "homossexualidade agravada", o que significa que aqueles considerados reincidentes podem ser executados, embora Uganda não aplique a pena capital há vários anos.

O recurso apresentado "pedia essencialmente a anulação integral" da lei, declarou o juiz Richard Buteera.