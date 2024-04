Leverkusen goleia Fortuna Düsseldorf e pega Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha

Na Liga Europa, o clube da periferia de Colônia enfrenta o West Ham nas quartas de final (o jogo de ida será daqui a oito dias em Leverkusen, enquanto a partida de volta está marcada para uma semana depois, em Londres).

A última rodada da Bundesliga está marcada para sábado, dia 18 de maio. A final da Liga Europa será pouco depois, na quarta-feira, 22 de maio, e a final da Copa da Alemanha no sábado, dia 26 de maio.

Para o final da temporada, Xabi Alonso teve boas notícias nesta quarta-feira, com o regresso do seu atacante nigeriano Victor Boniface, após mais de três meses afastado por lesão. A última partida que havia disputado foi no dia 20 de dezembro.

--- Resultados das semifinais da Copa da Alemanha:

- Terça-feira

Sarrebruck (D3) - (+) Kaiserslautern (D2) 0 - 2