Médico palestino deixa reunião com Biden em protesto por Gaza

Um médico palestino-americano disse que saiu de um ato do ramadã com Joe Biden na Casa Branca para mostrar sua solidariedade com os civis da Faixa de Gaza e em protesto contra o apoio do presidente dos Estados Unidos a Israel.

Thaer Ahmad contou à CNN que deixou a reunião entre Biden e membros da comunidade muçulmana na terça-feira (2) em protesto pela "retórica" americana de apoio a Israel.

"Fiz ele saber que pertenço a uma comunidade que está abalada. Estamos de luto. Estamos de coração partido pelo que aconteceu nos últimos seis meses", declarou Ahmad, médico de emergência de Chicago.