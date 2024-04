Moscou: França e Rússia expressaram 'disposição de dialogar'; Paris nega

Por outro lado, a Turquia anunciou em março sua disposição de organizar uma cúpula pela paz entre as duas partes do conflito, mas Kiev descartou uma negociação direta com Moscou.

Ancara já havia organizado um diálogo de paz nas semanas após a invasão russa de fevereiro de 2022.

Desde então, tem sido raro o contato entre autoridades russas próximas ao presidente Vladimir Putin e ministros de alguma potência europeia.

Por outro lado, Shoigu criticou seu colega francês pela sugestão da França de enviar soldados ocidentais à Ucrânia, e apontou que "criaria problemas para a França", segundo o ministério russo.

Por sua vez, Lecornu lembrou a seu colega russo que "a França continuará apoiando a Ucrânia" em sua guerra contra a Rússia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, endureceu nos últimos meses sua postura em relação à Rússia e não descartou enviar tropas à Ucrânia.