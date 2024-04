Petróleo sobe após relatório de reservas dos EUA em contexto de tensão no Oriente Médio

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio teve alta de 0,32%, fechando a 85,43 dólares.

Os dois barris de referência do petróleo não param de subir desde o final de outubro, com o Brent quase chegando a 90 dólares.

"Os crescentes riscos geopolíticos ligados à escalada do conflito no Oriente Médio, as reduções na oferta pela Opep e a melhoria dos dados provenientes da China contribuem para alimentar" esse aumento de preços, resumiu James Harte, da consultora Tickmill.

Os investidores continuam preocupados com possíveis perturbações no fornecimento de petróleo após os ataques aéreos de segunda-feira atribuídos a Israel, que deixaram pelo menos 13 mortos no consulado do Irã na capital síria, Damasco. Entre os mortos estão sete militares iranianos. O Irã garantiu que irá retaliar.

O relatório de reservas de petróleo nos Estados Unidos também sustentou o mercado.

As reservas comerciais de petróleo aumentaram mais do que o previsto na semana passada na maior economia do mundo, embora o mercado tenha sido encorajado por uma forte queda nos estoques de gasolina, refletindo uma demanda sólida.