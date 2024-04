Remédio contra diabetes protege de Parkinson, diz estudo

Um medicamento para diabetes reduz a progressão dos problemas motores associados à Doença de Parkinson, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (3) no New England Journal of Medicine.

A enfermidade é um transtorno do sistema nervoso que afeta 10 milhões de pessoas no mundo, para o qual, por ora, não existe cura. Os sintomas incluem tremores, lentidão de movimentos, alterações da fala e problemas de equilíbrio, que pioram com o tempo.

Os pesquisadores exploraram alguns medicamentos chamados agonistas do receptor GLP-1 - que imitam um hormônio intestinal e são utilizados no tratamento da diabetes e da obesidade - por seu potencial para proteger os neurônios.