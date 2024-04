Retorno de deslocados em Gaza bloqueia negociações de trégua, diz Catar

Contudo, o primeiro-ministro catari considerou que essa questão "pode ser resolvida".

Faz semanas que Catar, Estados Unidos e Egito tentam obter uma trégua na guerra na Faixa de Gaza, assediada por Israel e à beira de uma crise de fome, e a libertação dos reféns israelenses.

Os mediadores tentaram, sem sucesso, acordar um cessar-fogo antes do início do ramadã (em 11 de março). Ambos os lados se acusam mutuamente de bloquear as negociações.

"Infelizmente, os pontos nos quais estávamos bloqueados quando negociamos em Paris em fevereiro são basicamente os mesmos nos quais estamos bloqueados hoje", disse o primeiro-ministro catari.

"Estamos fazendo tudo o que é possível para encontrar soluções, estamos fazendo tudo o que é possível para garantir que se encontre um terreno comum", acrescentou.

No domingo, o canal de televisão egípcio Al Qahera anunciou que as negociações deveriam ser retomadas no Cairo nesse mesmo dia.