Situação humanitária na Colômbia é 'preocupante' apesar de tréguas, diz Cruz Vermelha

As tréguas entre o governo e algumas facções criminosas não ofereceram alívio humanitário na Colômbia, devido a uma "intensificação" dos confrontos entre grupos ilegais que disputam territórios, afirmou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) nesta quarta-feira (3).

"Apesar da esperança, do otimismo devido às negociações em curso, a situação humanitária não melhorou substancialmente", afirmou à imprensa Lorenzo Caraffi, responsável pela delegação do CICV no país, durante a apresentação de um balanço de violações do Direito Internacional Humanitário (DIH) em 2023.

No ano passado, o presidente Gustavo Petro declarou tréguas com guerrilhas como o Exército de Libertação Nacional (ELN), o Estado-Maior Central (EMC) e a Segunda Marquetalia, as duas últimas dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitaram o acordo de paz de 2016.