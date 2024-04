Sobe para 16 o número de mortos no bombardeio ao consulado iraniano na Síria

O número de mortos no bombardeio de segunda-feira (1º) contra o consulado iraniano na Síria, atribuído a Israel, subiu para 16, incluindo dois civis, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta quarta-feira (3).

Os falecidos são "oito iranianos, cinco sírios e um libanês, todos combatentes, mas também dois civis - uma mulher e seu filho", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, com sede no Reino Unido.

O balanço anterior desta ONG, que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, era de 13 mortos.