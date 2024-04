Terremoto deixa nove mortos e centenas de feridos em Taiwan

"O terremoto foi próximo da superfície e pouco profundo. Foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas (...) foi o mais forte em 25 anos", disse Wu Chien-fu, diretor do Centro Sismológico taiwanês.

Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan, no desastre natural com o maior número de vítimas na história do território.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, determinou a coordenação entre as agências locais e centrais. Também anunciou o apoio do Exército aos trabalhos de resgate e ajuda.

As autoridades mobilizaram equipes para remover as rochas que bloqueavam as estradas na direção de Hualien. As rodovias que seguem até a cidade passam por muitos túneis e as autoridades temem que veículos tenham ficado presos nas passagens subterrâneas.

"Temos que verificar minuciosamente quantas pessoas estão presas e socorrê-las rapidamente", disse o vice-presidente Lai Ching-te, que assumirá a presidência em maio.

As normas rigorosas de construção e a conscientização sobre este tipo de desastre parecem ter evitado uma catástrofe ainda maior em Taiwan, afetada frequentemente por terremotos devido a sua localização entre duas placas tectônicas.