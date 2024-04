Três empresas competem pela fabricação do rover que irá à Lua

A Nasa anunciou, nesta quarta-feira (3), as três empresas que competirão na fabricação de um veículo terrestre para transportar astronautas em território lunar durante as missões Artemis no final desta década.

As empresas selecionadas para fabricar o rover, como é chamado esse tipo de veículo de exploração espacial, são a Intuitive Machines, sediada no Texas, que em fevereiro pousou uma sonda perto do polo sul lunar; Lunar Outpost, do Colorado; e Venturi Astrolab, da Califórnia.

A agência espacial americana encarregou essas empresas de desenvolver os projetos em contratos no valor total de US$ 4,6 bilhões (R$ 23,3 bilhões).