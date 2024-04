Vendas de Stellantis caem no 1º trimestre nos EUA; Ford vai melhor que o esperado

As vendas da fabricante automotiva FCA US (Stellantis) caíram 10% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a Ford registrou um crescimento superior ao esperado pelo mercado.

Entre janeiro e março, a FCA vendeu 332.540 veículos, uma redução de 10% em 12 meses. A empresa especializada em serviços automotivos, Cox Automotive, previa uma queda de 9,1%.

As marcas Ram (-26%), de caminhonetes e SUVs, e Dodge (-16%) tiveram o pior desempenho, enquanto a Jeep conseguiu um pequeno crescimento de 2% e a Chrysler se comportou muito melhor, com alta de 9% em suas entregas.