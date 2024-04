Acidente em rodovia deixa 14 mortos na Bolívia

Segundo o chefe de polícia, o motorista da carreta invadiu uma das duas pistas e atingiu o veículo que transportava 15 pessoas.

Adet Cabrera, outra autoridade policial, declarou ao canal de TV fechado Red Uno que "a invasão da pista e o excesso de velocidade, além da falta de cautela" causaram o acidente.

O motorista do ônibus sobreviveu e foi transferido para um hospital privado sob custódia policial, segundo a mesma fonte.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao necrotério da região de Oruro e todos foram reconhecidos por seus familiares, segundo funcionários do centro médico.

Os trabalhos na rodovia agora terão como foco a retirada do sal da estrada e do que restou do ônibus, que foi o mais afetado.

