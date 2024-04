Arábia Saudita receberá as três próximas edições do Masters feminino, anuncia a WTA

A presidente da Federação Saudita de tênis, Arij Mutabagani, primeira mulher à frente de uma federação esportiva no país, mostrou estar tranquila em relação às críticas.

"Sediar as finais da WTA é de uma enorme importância para o futuro do tênis na Arábia Saudita e o desenvolvimento do esporte em geral (...) Nosso país avança. Muito já foi feito e diversos avanços históricos foram realizados pelas mulheres em todos os setores nos últimos anos, sendo o esporte um motor de progresso no conjunto de nossa sociedade", assegurou Mutabagani no comunicado da WTA.

"Receber as melhores jogadoras do mundo em Riade só pode acelerar nossa transformação e contribuir com o desenvolvimento do tênis", afirmou.

O acordo entre a WTA e a Arábia Saudita terá por outro lado um forte impacto econômico: a edição de 2024 das finais da WTA terá um orçamento de 15,25 milhões de dólares (77,3 milhões de reais) "com aumentos em 2025 e 2026", segundo o comunicado.

A rica monarquia do Golfo, acusada frequentemente por suas violações aos direitos humanos e seu histórico ambiental, investe bilhões de dólares no esporte mundial (golfe, tênis, Fórmula 1, futebol, boxe, entre outros).

