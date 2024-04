Ataque incomum contra capital da junta de Mianmar, sete drones derrubados

As forças de segurança de Mianmar derrubaram sete drones nos céus de Naypyidaw nesta quinta-feira (4), afirmou a junta governante, um ataque incomum contra a capital construída pelos militares.

O Exército tomou o poder em um golpe de Estado em fevereiro de 2021 contra a líder civil Aung San Suu Kyi, que pôs fim a uma década de democracia no país.

Após a manobra, multiplicaram-se os confrontos armados com as minorias étnicas, assim como com as "Forças de Defesa Popular", de inspiração pró-democrática.