Ataques extremistas deixam 10 mortos no Irã

Dez integrantes das forças de segurança iranianas morreram em dois ataques, um deles contra uma delegacia, reivindicados por um grupo extremista na região do Sistão Baluchistão, sudeste do Irã, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira.

"Os atentados terminaram com as mortes de 10 membros das forças de segurança e de 18 terroristas", afirmou a televisão estatal.

As autoridades anunciaram um primeiro balanço de cinco membros das forças de segurança e de 15 criminosos mortos durante dois ataques noturnos contra uma base da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, em Rask e uma delegacia de polícia em Chabahar", perto da fronteira com o Paquistão.