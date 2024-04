Atlético-MG goleia Caracas (4-1) fora de casa em sua estreia na Libertadores

O novo técnico, o argentino Gabriel Milito, assistiu ao jogo das tribunas devido à suspensão que cumpre desde a última edição da Libertadores.

- 3 a 0 no 1º tempo -

Do outro lado, Henry Meléndez estreava no comando do Caracas FC depois de ter sido anunciado no último domingo no lugar de Leo González, após uma série de oito jogos sem vitórias no Torneio Apertura local.

O Galo, com autoridade, controlou a bola e o jogo desde o primeiro minuto.

O time mineiro abriu o placar antes dos 15 minutos: Bruno Fuchs se livrou da marcação de um dos zagueiros da equipe local, Francisco La Mantía, e finalizou livre após um escanteio cobrado por Igor Gomes.

Guilherme Arana ampliou ao aproveitar uma bola perdida na área e soltar a bomba.