Biden menciona pela primeira vez possibilidade de condicionar apoio a Israel

Um senador democrata havia pedido a Biden que considerasse a possibilidade de condicionar a enorme ajuda militar que Washington fornece a Israel.

"Eu acredito que chegamos a esse ponto", disse Chris Coons, senador democrata do estado natal do presidente, Delaware, à CNN.

Se Israel iniciar uma ofensiva em larga escala em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, sem planos para proteger os civis deslocados pelos combates, "eu votaria para condicionar a ajuda a Israel", disse Coons. "Eu nunca tinha dito isso antes".

Aparentemente, ele não é o único a pressionar o presidente, pois a primeira-dama Jill Biden também o faz.

"Pare, pare agora", disse ela ao presidente sobre o crescente número de vítimas civis em Gaza, comentou o próprio Biden a um convidado durante uma reunião com membros da comunidade muçulmana na Casa Branca, segundo o The New York Times.

- 'Indignado' -

Biden tem apoiado a guerra desencadeada por Israel em retaliação a um ataque brutal do Hamas em 7 de outubro em seu território, que resultou em 1.170 mortes, na maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP com base em dados oficiais.