Cameron e a 'arte perdida' de desenhar

Lembro também que no Ensino Médio levava muito a sério a disciplina de desenhar em todos os tipos de estilos diferentes. Criei minhas próprias histórias em quadrinhos. Pensei que talvez escrevesse um romance e o ilustraria. Ainda não existiam os romances gráficos, mas estava pensando em quadrinhos... então eu realmente tinha planos. A transição para o cinema foi bastante fácil.

Como esses primeiros desenhos inspiraram seus filmes?

(Meu primeiro desenho de "Avatar") fiz quando tinha 19 anos, portanto já faz 50 anos. Esse desenho me levou a pensar em um mundo bioluminescente e escrevi uma história sobre isso no final dos anos 70. No início dos 90, quando fundei uma companhia de efeitos visuais e estávamos tentando fazer personagens e criaturas geradas por computador, necessitava de um roteiro sobre outro planeta, então encontrei esse trabalho artístico e isso se tornou "Avatar" -- em 1995.

A imagem de "Exterminador do Futuro" me veio em um sonho. Estava doente, tinha muita febre e nesse sonho febril vi um esqueleto cromado emergindo de um incêndio. O desenhei de imediato. E depois pensei: "Como chego ali? Como era antes?". E instintivamente soube que parecia humano antes do fogo.

Quando era criança tinha sonhos de passar por túneis aquáticos em grande velocidade, como um sistema circulatório, que terminavam no abismo. Tive um pesadelo sobre estar em uma casa onde as paredes estavam cobertas de vespas que me matariam, isso se tornou uma cena de "Aliens" onde ela corre em direção à câmara dos ovos.

Acredita que as crianças estão perdendo essas habilidades por causa da tecnologia?

Não acredito que possamos retroceder, mas acredito que é importante que as pessoas desconectem de vez em quando. É importante passar tempo na natureza, passar tempo consigo mesmo, simplesmente acalmar a mente. As pessoas são muito criativas, mas se constantemente estão sendo bombardeadas pela criatividade de outras pessoas com filmes, jogos, isso tende a contê-las.