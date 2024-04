Condenado por dois homicídios é executado em Oklahoma

Um homem condenado por matar duas pessoas há mais de duas décadas foi executado nesta quinta-feira (4) com injeção letal no estado de Oklahoma, no oeste dos Estados Unidos, informaram fontes oficiais.

Michael Smith, de 41 anos, foi executado na Penitenciária Estadual de Oklahoma, em McAlester, disseram funcionários do Departamento de Instituições Carcerárias em um comunicado.

O processo de execução começou às 15h09 GMT (12h09 em Brasília) e Smith foi declarado morto 11 minutos depois. Nesse momento, um "assessor espiritual" estava presente na câmara de execução.