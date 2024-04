Congresso do Peru rejeita pedidos para destituir presidente por Rolexgate

Nos 16 meses da presidente no poder, os legisladores de esquerda apresentaram quatro moções de destituição contra ela. Nenhuma foi admitida para discussão.

Boluarte está em um momento de fragilidade, com um nível de aprovação inferior a 10%. No entanto, o Congresso também é tão impopular quanto ela, com uma desaprovação que chega a 85%, enquanto as opiniões favoráveis somam apenas 9% e 6% não responderam, com base em uma pesquisa nacional realizada pelo instituto Ipsos em março.

O MP também investiga a presidente pelos supostos crimes de "genocídio, homicídio qualificado e lesões graves" pela morte de mais de 50 civis "durante as mobilizações sociais entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023" que exigiam sua renúncia e novas eleições.

Com Boluarte são seis os presidentes acusados de casos de corrupção nestas primeiras décadas do século XXI. Desde 2016, o Peru já teve seis presidentes.

