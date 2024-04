Dez momentos chave da guerra entre Israel e Hamas em Gaza

No dia 7 de outubro, milicianos do movimento palestino Hamas executaram um ataque contra o sul de Israel, quando mais de 1.160 pessoas foram assassinadas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

O governo israelense do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu respondeu ao pior ataque na história do país com uma campanha militar devastadora na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, que matou mais de 33.000 pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território.

A AFP revisa 10 momentos cruciais dos seis meses de guerra, que reduziram grande parte de Gaza a escombros e deixaram o norte do território à beira da fome, segundo a ONU.