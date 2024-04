Diretora do FMI, Kristalina Georgieva é a única candidata à sua sucessão

Sua sucessão no cargo pode ser oficializada nos próximos dias, inclusive antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial (BM), que serão realizadas entre 15 e 19 de abril em Washington.

Tradicionalmente, os países europeus indicam o diretor-geral do FMI e os Estados Unidos, o presidente do BM. É um sistema questionado pelos principais países emergentes, mas a divisão de capital dessas instituições favorece os EUA e a UE.

Há um ano, foi designado o novo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, seguindo um procedimento semelhante.

