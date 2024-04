Efeito de sanções contra gangues no Haiti é 'extremamente limitado', diz ONU

Em outubro de 2023, o órgão também impôs um embargo geral sobre armas de pequeno porte e munições com destino ao Haiti.

Quanto às sanções individuais, os especialistas consideram que seu efeito "continua sendo extremamente limitado porque os líderes das gangues e as atividades de suas facções praticamente não são afetados pelas medidas", segundo um relatório publicado nesta quinta-feira (4) e que contempla o período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024.

Segundo o grupo, estas lideranças "continuaram acumulando arsenais, expandindo seu controle sobre o território e ampliando seus números, apesar das sanções impostas contra eles".

Já o embargo geral de armas, ainda em fase inicial, está "só começando" e sua implementação "segue sendo medíocre, com recursos limitados disponíveis para aplicá-lo no Haiti e na região".

Para o grupo contratado pelo Conselho de Segurança da ONU, as gangues e outros atores do Estado continuam obtendo armas "de forma ilícita", sobretudo nos Estados Unidos e na República Dominicana, segundo o relatório, que também cita entrevistas com a polícia haitiana que confirmam que "as gangues não parecem ter falta de munição".

"As disposições relativas ao embargo também não são bem conhecidas pelos atores que devem aplicá-las", como as forças policiais e os funcionários aduaneiros, lamentaram os especialistas.