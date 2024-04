Federação Camaronesa de Futebol considera ilegal a nomeação do novo técnico

A entidade considera que a situação entra em conflito com a gestão desportiva das seleções nacionais, que é da responsabilidade da Fécafoot.

A Federação Camaronesa afirma não ter recebido resposta e manifestou a sua "grande surpresa" com esta decisão "unilateral".

Anunciado na terça-feira em um comunicado do Ministério dos Esportes, o novo técnico Marc Brys, de 61 anos, substitui Rigobert Song, cujo contrato expirou no final de fevereiro e não foi renovado por Eto'o.

Camarões foi eliminado nas oitavas de final da última Copa Africana, em janeiro, contra a Nigéria. A primeira missão do novo treinador será classificar os 'Leões Indomáveis' para a próxima edição da CAN, em 2025, e para a Copa do Mundo de 2026.

