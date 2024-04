Floração total de cerejeiras, um espetáculo para turistas e habitantes em Tóquio

Para Eiko Hirose, 76 anos, curtir a floração com o marido Sadao também é uma tradição para comemorar que os dois estão bem. "Esperamos que poderemos ver isso no próximo ano, mas quem sabe? Algo pode acontecer", diz ele.

A Agência Meteorológica do Japão declarou nesta quinta-feira que a variedade de cerejeira mais comum e popular do país estava em floração total, quatro dias depois da média.

A agência atribui esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo.

Em 2023, as cerejeiras começaram a florescer no dia 14 de março, recorde empatado com os dois anos anteriores, e atingiram a plena floração no dia 22 de março.

"Desde 1953, a data média de floração no Japão foi antecipada a uma taxa de 1,2 dias a cada dez anos", disse a agência meteorológica.

O fenômeno também é um grande atrativo turístico. Kamilla Kielbowska, uma nova-iorquina de 35 anos, planejou sua terceira viagem ao Japão para coincidir com as flores de cerejeira.