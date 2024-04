França 'poderia der detido o genocídio' em Ruanda, diz Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, avalia que a França "poderia ter detido o genocídio" em Ruanda em 1994 "junto aos seus aliados ocidentais e africanos", mas "não teve a vontade de fazer isso", indicou seu gabinete nesta quinta (4).

No domingo, Ruanda relembrará os 30 anos do início do genocídio contra a minoria tutsi pelas mãos do regime extremista hutu no poder, que causou mais de 800.000 mortos entre abril e julho de 1994.

Em ocasião dessa comemoração, da qual não poderá participar, Macron pretende divulgar um vídeo nas redes sociais, explicou seu entorno à AFP.