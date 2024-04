Funcionário de ONG morto em ataque israelense foi a Gaza porque queria ajudar, afirmam seus pais

O pai do americano-canadense Jacob Flickinger, um dos sete colaboradores de uma ONG mortos em um ataque israelense na Faixa de Gaza, assegurou nesta quinta-feira (4) que seu filho hesitava em ir para o território palestino, mas o fez porque sentia necessidade de ajudar.

Flickinger, de 33 anos, fazia parte de um grupo de trabalhadores da organização World Central Kitchen (WCK), do chef hispano-americano José Andrés, que morreram na segunda-feira quando Israel bombardeou o comboio no qual viajavam, uma ação que reconheceu como um "grave erro", provocando indignação de líderes mundiais.

Em entrevistas para meios americanos, seus pais, John Flickenger e Sylvie Labrecque, renderam homenagem a seu filho, que começou a trabalhar com essa organização de ajuda alimentar no ano passado no México.