Jogador do Kaizer Chiefs é morto a tiros em assalto em Joanesburgo

Revelado no Ubuntu Cape Town, na Cidade do Cabo, sua cidade natal, antes de jogar pelo SuperSport United de 2018 a 2023, Fleurs participou dos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Embora tenha sido convocado para a seleção principal, não chegou a estrear pelos 'Bafana Bafana'.

Segundo a polícia, o jogador de 24 anos esperava para reabastecer, em seu Volkswagen Golf, quando dois homens chegaram em outro veículo.

"Os suspeitos o ameaçaram com uma arma de fogo e o obrigaram a sair do veículo, antes de lhe dispararem na parte superior do corpo", disse um porta-voz da polícia.

"Um dos suspeitos fugiu com o veículo da vítima, seguido por seu cúmplice".

O jogador foi declarado morto ao chegar ao hospital.

A polícia iniciou uma investigação, mas até a manhã desta quinta-feira nenhuma prisão havia sido efetuada.