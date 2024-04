Líder supremo do Irã reza diante de caixões de militares mortos em ataque na Síria

Na sexta-feira será celebrado um funeral no centro de Teerã. A cerimônia vai coincidir com o dia de Al Qods (Jerusalém), celebrado anualmente em solidariedade aos palestinos e contra Israel.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã reiterou o "apoio da República Islâmica à luta legítima do povo palestino", segundo um comunicado.

O ataque de segunda-feira deixou 16 mortos, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), organização com sede no Reino Unido e que conta com uma rede de informantes na Síria. Este foi o quinto bombardeio atribuído a Israel em uma semana na Síria, país que está em guerra civil e cujo presidente, Bashar al Assad, é apoiado pelo Irã.

Teerã acusou Israel pelo ataque, mas este país não confirmou sua responsabilidade.

