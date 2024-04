Macron defende performance de cantora Aya Nakamura em cerimônias de Paris-2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu, nesta quinta-feira (4), que a estrela franco-maliana Aya Nakamura cante durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris-2024, apesar das críticas da extrema direita diante dessa possibilidade.

"Seu lugar está garantido em uma cerimônia de abertura ou de encerramento dos Jogos", já que ela "fala com muitos de nossos compatriotas", assegurou Macron, durante a inauguração do Centro Aquático Olímpico em Saint-Denis, ao norte de Paris.

Aya Nakamura é autora de sucessos com uma mistura de francês e outros idiomas como a canção "Djadja" - quase 1 bilhão de reproduções no Youtube - e lançou seu quarto disco, DNK, no ano passado.