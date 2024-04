Otan completa 75 anos com apelo à unidade transatlântica

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebrou nesta quinta-feira (4) o aniversário de 75 anos de sua fundação, com uma cerimônia em Bruxelas que incluiu um apelo à unidade transatlântica, uma das principais preocupações da aliança.

Na sede da Otan, na capital da Bélgica, os ministros das Relações Exteriores dos 32 países pronunciaram breves discursos, cortaram um bolo e celebraram as conquistas da poderosa aliança militar, mas sem esquecer as ameaças no horizonte.

Em seu discurso para celebrar o aniversário, o secretário-geral da aliança, o norueguês Jens Stoltenberg, citou uma das preocupações: o distanciamento entre Europa e Estados Unidos nas áreas de defesa e segurança.