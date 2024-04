Réu principal de atentado contra mercado de Natal na França pega 30 anos de prisão

O tribunal, no entanto, o declarou não culpado de "cumplicidade" com "assassinatos de caráter terrorista" e de tentativa de assassinato, já que os juízes determinaram que, embora "soubesse que Chérif Chekatt estava elaborando um plano criminoso", não conhecia "os detalhes precisos".

O acusado, que é da Costa do Marfim, também foi condenado à proibição permanente de residência em território francês.

Em 11 de dezembro de 2018, o autor da matança foi ao mercado de Natal de Estrasburgo, no leste da França, armado com revólver e faca, e gritando "Allah Akbar" (Alá é grande). No ataque, matou cinco pessoas e feriu uma dezena antes de fugir.

A polícia realizou uma busca que foi concluída dois dias depois, quando uma patrulha o encontrou e o abateu. O agressor havia jurado lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

As vítimas mortais do atentado foram um aposentado que vivia em Estrasburgo, um turista tailandês, um mecânico de origem afegã, um jornalista italiano e um membro ativo do mundo associativo local de origem polonesa.

Outros dois acusados, identificados como Christian H. e Frédéric B., foram processados como intermediários de menor importância e foram declarados culpados de associação criminosa. Os dois foram condenados a cinco anos de prisão com seis meses de suspensão condicional de pena e a quatro anos de prisão com um ano de suspensão.