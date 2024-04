Sobreviver ao 'inferno', o martírio dos ex-reféns do Hamas em Gaza

"Eu estava no inferno, estava com fome e com sede", diz Aviva Siegel, que foi mantida refém pelo Hamas na Faixa de Gaza. Assim como ela, outros ex-reféns israelenses do movimento islamista palestino contam o martírio que viveram durante a sua detenção, seis meses após o início da guerra.

Na manhã de 7 de outubro, Siegel, na casa dos 60 anos, com óculos redondos e cabelos grisalhos, estava com o marido Keith em sua casa no kibutz de Kfar Aza, perto da fronteira com Gaza. Os milicianos do Hamas invadiram a casa e os sequestraram.

Durante 51 dias, o casal foi transportado de túnel em túnel em Gaza, em condições difíceis. "Eles não nos deixavam falar, não tínhamos o direito de nos levantar", explicou à AFP esta mulher, libertada no final de novembro durante um acordo de trégua.