Valencia afunda Granada (1-0) e se aproxima da 'zona europeia'

O Valencia venceu por 1 a 0 em sua visita ao Granada nesta quinta-feira (4), num jogo da 26ª rodada de LaLiga que havia sido adiado.

O português André Almeida, que ficou afastado durante cinco meses devido a uma lesão, marcou o único gol da noite no estádio Los Cármenes, aos 77 minutos de jogo. Ele recebeu uma bola na entrada da área desviada pelo argentino Lucas Boyé e soltou uma bomba longe do alcance do goleiro Augusto Batalla.

Na classificação do campeonato espanhol, o Valencia tem agora 44 pontos e é sétimo colocado, com dois pontos a mais que o Betis, que ocupa o oitavo lugar.