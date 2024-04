Wall Street cai com tensões no Oriente Médio e declarações de membros do Fed

Segundo Angelo Kourkafas, da Edward Jones, a causa dessa reversão de tendência está em declarações de membros do Fed que contrastaram com um tom mais moderado do presidente do banco central americano, Jerome Powell.

O presidente da filial do Fed em Minneapolis, Neel Kashkari, alertou que "se a inflação continuasse oscilando", ele se perguntaria "se não seria necessário abandonar qualquer corte" nas taxas este ano.

Além disso, "a alta dos preços do petróleo incomoda os investidores", disse Kourkafas.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte ultrapassou os US$ 90 pela primeira vez em cinco meses.

Essa nova alta do petróleo se explica pela deterioração da situação no Oriente Médio.

O Exército israelense reforçou suas medidas de defesa, suspendeu temporariamente as licenças das unidades de combate e convocou reservistas "no contexto de ameaças visíveis do Irã", segundo a mídia israelense.