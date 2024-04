X devolve selo azul a contas com muitos seguidores

Musk havia dito na semana passada que todas as contas com mais de 2.500 seguidores assinantes verificados receberiam funções Premium grátis, e as contas com mais de 5.000 receberiam o Premium + grátis.

Alguns usuários que receberam o selo azul o viram como uma aposta de Musk para revitalizar a plataforma, que passa por dificuldades. "Tradução: pagar US$ 8 (R$ 40)? Brincadeira. Ajude-me, mas não diga nada muito livre sobre mim ou minha Torre de Lixo de Babel", publicou na rede social o ator Jeffrey Wright, um dos escolhidos.

Desde que Musk comprou a empresa, a receita publicitária da plataforma despencou, afetada por demissões em massa e pela moderação do conteúdo. Segundo métricas do setor, o X perdeu usuários desde que Musk se tornou seu dono, mas a empresa afirma que a atividade na rede social aumentou.

© Agence France-Presse