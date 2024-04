Biden diz que Israel está fazendo o que ele pediu com relação à ajuda a Gaza

Horas depois da conversa, Israel anunciou que permitiria entregas "temporárias" de ajuda no norte de Gaza, ameaçado pela fome, através do porto israelense de Ashdod e do cruzamento fronteiriço de Erez.

Israel também afirmou que demitiria dois militares após descobrir que uma série de "erros graves" levaram aos ataques com drones que mataram os funcionários da ONG World Central Kitchen.

A Casa Branca disse, porém, que Israel deve fazer mais para cumprir as promessas feitas a Biden.

"É importante que esses compromissos sejam plenamente cumpridos e rapidamente implementados", declarou a jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Acrescentou, no entanto, que os Estados Unidos não farão sua própria investigação sobre a morte dos trabalhadores humanitários, entre os quais está um cidadão americano-canadense, Jacob Flickinger.

A advertência de Biden sobre uma mudança de política foi o indício mais claro até agora de que poderia colocar condições para seguir fornecendo ajuda militar para sua guerra contra o Hamas, provocada por um ataque do grupo islamista palestino no território israelense em 7 de outubro.