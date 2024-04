Biden promete reconstruir ponte de Baltimore atingida por cargueiro

"Estou aqui para dizer a vocês que sua nação está aqui para vocês", acrescentou o democrata diante dos restos da ponte que ainda estão sobre o enorme cargueiro que a destruiu.

Biden acrescentou que no final de maio será aberto um novo canal que permitirá o acesso a um dos portos mais importantes dos Estados Unidos.

O helicóptero presidencial Marine One sobrevoou os destroços da ponte no porto de Baltimore para ter uma ideia da magnitude do desastre de 26 de março.

O presidente observou que está sendo feito um esforço para remover as milhares de toneladas de destroços e abrir canais alternativos para que os navios possam entrar e sair do porto.

"Do ar, vi a ponte destruída, mas no terreno vejo uma comunidade unida", disse Biden, cujo governo está tentando limitar as consequências econômicas em um ano eleitoral.

O democrata instou o Congresso a apoiar seus planos para financiar a reconstrução da ponte, apesar da atual paralisação no Capitólio, onde os republicanos bloqueiam grande parte de seus projetos.